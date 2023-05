Meine Schönheit kommt von innen

von Verkäufer und Schreibwerkstatt-Autor Georg Aigner

Ich habe lange gebraucht in meinem Leben, bis ich etwas schön fand. Ich beobachtete immer andere, was sie schön fanden, und das freute mich für sie. Ich war fünf Jahre lang auf der Straße und dann lange eingesperrt. In dieser Zeit dachte ich viel über mich selbst nach. Heute ist es so, dass ich den Alkohol nicht mehr brauche, das bedeutet für mich Schönheit. Dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ein normales Leben führen kann und so weit gesund bin, das bedeutet für mich Schönheit. Dass mich eine Frau so nimmt, wie ich bin, das ist einfach schön.

Wenn ich mir etwas erspart habe und mir davon etwas, auf das ich mich sehr freue, dann kaufen kann, das ist für mich Schönheit. Ich bin nämlich nicht so ein Mensch, der sich auf Kredit etwas holt, sondern ich bezahle immer bar. Ich selber brauche nicht so viel, um glücklich zu sein, denn meine Schönheit kommt von innen. <<