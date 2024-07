Folge deinem Stern

Verkäuferinnen und Verkäufer erzählen:

Dieses Mal erzählt Verkäufer Friday etwas zum Monatsthema „Folge deinem Stern“.

Hast du ein Ziel, das du erreichen möchtest?

Ich träume davon, meine eigenen Schuhe herzustellen. In Nigeria habe ich Schuster gelernt. Ich möchte italienische Schuhe produzieren und in ganz Europa verkaufen. Ich weiß, was einen guten Schuh ausmacht. Er muss vor allem stabil sein. Für handgemachte Schuhe brauchst du gutes Material und eine professionelle Herstellung. Das Unternehmen möchte ich gemeinsam mit einem Freund aufbauen. Ich ziehe mich gern schön an. Ich mag Mode und schöne Kleidung. Eine eigene Schuhkollektion wäre mein großer Traum.

Was wünschst du dir sonst für die Zukunft?

Ich träume vom Frieden für alle Nationen. Die Menschen sollen ihr Geld und ihre Macht für das Gute hernehmen. Ich möchte, dass die Menschen die Hoffnung nicht verlieren. Dass die Jungen in die Schule gehen, studieren gehen und weiter von einer guten Zukunft träumen. Es ist wichtig, dass wir Mut und Zuversicht haben. Vielen Menschen geht es schlecht, aber wir dürfen nicht aufgeben.