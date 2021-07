Das Leben umarmen in all seinen Farben

von Laura Palzenberger

Das Leben umarmen in all seinen Farben, wie einen Menschen, den ich gernhabe. Nicht an mich pressen, nicht gierig umklammern.

Das Leben umarmen in all seinen Farben, seine Nähe zulassen, seinen Atem spüren, bewusst leben, lebendig sein.

Das Leben umarmen in all seinen Farben, im gemeinsamen Tanz, führen und geführt werden, gestalten und zulassen.

Das Leben umarmen in all seinen Farben, es bejahen, so wie es mir begegnet, jeden Tag, jede Stunde. In guten und in schweren Zeiten.

Und wenn mir einmal die Kraft fehlt zur Umarmung? Wenn ich müde und voll Sorgen bin?

Dann einfach loslassen und darauf vertrauen, dass das Leben selbst mir liebevoll entgegenkommt und mich umarmt, stärkt und leitet in den Menschen, die es mir schickt.