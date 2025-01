Das Leben ist zu zweit schöner

von Schreibwerkstatt-Autor Georg Aigner

Früher war ich auf der Straße, trank viel Alkohol und raufte viel. Mir war es egal, wie es anderen gegangen ist, bis ich von 1999 bis 2006 in Haft kam. Da kam mich immer meine Bekannte, die ich damals auf der Straße kennengelernt hatte, alle drei Monate besuchen. Ich habe sieben Geschwister, die mich nie dort besucht haben, und auch meine Eltern kamen in all den Jahren nie. Ich war allein. Und dann beschloss ich, „gescheit zu tun“, das Trinken aufzuhören und nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.

Nach genau sieben Jahren wurde ich entlassen und war fest entschlossen, meinen Vorsatz einzuhalten. Ich zog bei meiner Freundin ein, die sieben Jahre auf mich gewartet hatte. Während der Haft hatten wir uns so viele Briefe geschrieben, dass wir uns wirklich gut kannten, und ich wusste, dass sie auch zu mir halten würde, wenn ich rauskomme. Wir haben viele Herausforderungen bewältigt gemeinsam und jetzt leben wir glücklich und zufrieden miteinander.