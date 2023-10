Apropos smart bezahlen

Kein Bargeld mehr im Börserl, seit mit dem Handy gezahlt wird? Kein Problem. Ab sofort kann man das neue Apropos bei ausgewählten Verkäufer:innen ganz einfach mit dem Handy kaufen.

aus der Redaktion

Bargeldos zahlen: die Idee dazu gibt es schon lange bei Apropos, schlicht es fehlten die Ressourcen und die Verbündeten. Bis letztes Jahr: da kam Arne Nostitz-Rieneck vom Startup SocialCard (www.getsocialcard.com) mit der Idee auf uns zu, eine für Apropos maßgeschneiderte Lösung zu finden. Nach viel persönlichem Einsatz von Seiten unserer Partnerr ist es endlich soweit und wir starten mit Anfang Oktober in eine dreimonatige Pilotphase. Ab sofort können Leser:innen Apropos bei ausgewählten Verkäufer:innen ganz einfach über das Handy kaufen. Und so geht’s: Nach Verkäufer:innen, die eine pinke Warnweste mit dem Aufdruck „Apropos smart bezahlen“ tragen, Ausschau halten: QR-Code der Verkäufer:innen auf dem Ausweis scannen und den Bedienschritten folgen.* Am Ende des Vorgangs zeigen Sie bitte der Verkäuferin oder dem Verkäufer Ihr Display mit der Kaufbestätigung. Die Verkäufer:innen bekommen das Geld danach direkt von uns ausbezahlt.

*Bezüglich Kostentransparenz: in der Pilotphase werden die anfallenden Gebühren, die bei jeder bargeldlosen Zahlung automatisch entstehen, über ein Sponsoring aufgefangen. Danach entscheiden Sie, liebe Leserin und lieber Leser, ob Sie die anteiligen Kosten akzeptieren möchten.

Wir sind in der Testphase und freuen uns über jedes Feedback zum bargeldlosen Apropos-Einkauf an verena.siller-ramsl@apropos.or.at

Auf der obigen Karte finden sich jene Punkte, an denen Sie mit etwas Glück Verkäufer:innen antreffen, bei denen Sie bargeldlos bezahlen können.