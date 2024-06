Akzente setzt Akzente

Mit einem umfassenden und vielseitigen Angebot deckt akzente Salzburg die Bedürfnisse junger Menschen ab und ist damit eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um Jugendarbeit in Stadt und Land Salzburg geht.

von Ulli Hammerl

Wenn Sie diesen Artikel lesen, haben Sie Apropos vielleicht Ihrem Lieblingsverkäufer bzw. Ihrer Lieblingsverkäuferin abgekauft. Möglicherweise haben Sie mit ihm oder ihr auch schon ein paar Worte gewechselt und kennen die Lebensgeschichte. Oft ist die geprägt von einer schwierigen Kindheit, psychischen Problemen oder mangelnden Ausbildungsmöglichkeiten. Jugendliche in Salzburg haben es da besser, denn in welcher Lebensphase auch immer sie sich gerade befinden und mit welchen Problemen sie sich gerade herumschlagen: akzente Salzburg weiß eine Antwort und bietet Unterstützung in allen erdenklichen Situationen.

Was ist akzente?

Seit 1986 ist die überparteiliche Non-Profit-Organisation für die Probleme, Anliegen und Bedürfnisse junger Menschen ab 12 Jahren im Bundesland Salzburg da. Dabei geht es unter anderem um Bereitstellung von Informationsmaterial, Projekte in den Gemeinden, Fortbildung für pädagogische Fachkräfte, Kulturarbeit oder auch Prävention. Die Themenpalette ist so umfassend, dass es nahezu unmöglich ist, nur einen oder auch einige Schwerpunkte herauszunehmen.

Das Team der akzente Jugendinfo etwa ist Erstanlaufstelle für junge Leute zu allen jugendrelevanten Themen. Neben individuellen Beratungsangeboten ist man mit Workshops im ganzen Bundesland unterwegs – sei es auf Messen, bei Jugendevents, Einrichtungen außerschulischer Jugendarbeit und natürlich auch in Schulen. Derzeit am besten angenommen werden die Workshops „Mind yourself“ – Stärkung der psychischen Gesundheit und Resilienz, „Lost in information“ – sicherer & kritischer Umgang im Internet, Stärkung der Infokompetenz, und „Was kostet die Welt“ – richtiger Umgang mit Geld. Alles Themen, die den jungen Menschen helfen, mit beiden Beinen und selbstständig fest im Leben zu stehen.

Wie man die Jungen erreicht

Um die Jugendlichen auch da abzuholen, wo sie stehen, setzt das akzente-Team auf soziale Medien wie Instagram, YouTube und seit 2023 auch auf TikTok. Und manchmal auch auf Print. Denn wie sich gezeigt hat, ist die Jugend, wenn es um wichtige Inhalte und nicht um reine Unterhaltung geht, durchaus an gut aufbereiteten Broschüren interessiert. So wurde aktuell zur bevorstehenden EU-Wahl für alle ab 16 ein handlicher Folder herausgegeben, der erklärt, worum es bei der Wahl geht, wo man wählen kann und wie ein Stimmzettel aussieht.

Aber natürlich sind soziale Medien aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und nicht wenige tun sich schwer, das richtige Maß zu finden oder Fake News von Real News zu unterscheiden. Auch da liefert akzente mit der Initiative Saferinternet.at wertvolle Unterstützung – nicht nur für Jugendliche, sondern auch für pädagogische Fachkräfte, Eltern und sogar Seniorinnen und Senioren

Ferialjob oder ab ins Ausland?

Jetzt, kurz vor dem Ferienbeginn, der für manche auch das Ende der Schulzeit bedeutet, wird die Website mit den Ferialjobs und Praktika sehr gut geklickt. Mehr als 200 Betriebe aus den verschiedensten Branchen haben im Jahr 2023 über 400 Jobmöglichkeiten ausgeschrieben und konnten sich über eine Vielzahl an Bewerbungen freuen. Auch wenn es um die Bewerbung an sich geht, gibt akzente Tipps, wie so eine Bewerbung ausschauen soll, und zu ausgewählten Terminen kann man sogar kostenlos ein Bewerbungsfoto machen lassen.

Oder soll es vielleicht während der Ausbildung ins Ausland gehen, um Erfahrungen zu sammeln und die Sprachkenntnisse zu verbessern? Bei den kostenlosen und individuellen Auslandsberatungen wird gemeinsam mit den Jugendlichen der perfekte Auslandsmatch ermittelt. Auch wer sich nach dem Schulabschluss für ein Freiwilligen- oder ein Solidaritätsprojet innerhalb Europas interessiert, bekommt bei akzente alle Informationen und die passende Unterstützung.