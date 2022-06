Wer Freunde hat, hat ein gutes Leben

von Schreibwerkstatt-Autor Edi Binder

Niemand ist immer ganz und gar glücklich. Aber ich kann von mir ehrlich sagen, dass ich insgesamt recht zufrieden mit meinem Leben bin. Gesundheitlich geht es mir im Großen und Ganzen nicht schlecht, es könnte natürlich immer besser sein. Das nötige Kleingeld braucht man auch, sonst ist das Leben wirklich schwierig. Ich komme mit meinem Geld aus und bin auch froh darüber, dass ich ein sicheres Dach über dem Kopf habe und weiß, wo ich hingehöre! Aber auch die schönste Wohnung macht nicht glücklich, wenn man sich mit den Nachbarn nicht versteht und mit ihnen ständig streiten muss. Wir hier in der Glockengasse kommen gut miteinander aus und schauen aufeinander: Diese Freundschaften haben für mich einen großen Wert. Alles in Allem geht es mir also mehr oder weniger gut.