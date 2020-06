Was mich in Fluss bringt

von Luise Slamanig

Bei meinen langen Spaziergängen lasse ich meine Gedanken fließen. Ich erhole mich dabei gut, komme in eine gute Stimmung und befreie mich von Ängsten und Sorgen, die mich, durch die Coronakrise, momentan in meinem Alltag beschäftigen. Auch schaue ich, dass ich mich gesund ernähre. Ich koche jeden Tag viel frisches Gemüse. Es schmeckt mir auch immer sehr gut. Vor allem gelingt es mir auch, Abwechslung in meinen Alltag zu bringen. Ich höre mir Musik an. Nach langer Zeit wieder einmal habe ich heute Kärntnerlieder angehört. Ansonsten höre ich auch Musik zum Entspannen, Kompositionen zum Träumen und Wohlfühlen, da kann ich so richtig loslassen und fühle mich dann frei. Auch in der Natur erhole ich mich gut, wenn ich sehe, wie alles wieder erwacht, sprießt und blüht, das ist einfach immer wieder wunderschön. Auch das morgendliche Vogelkonzert erheitert mich täglich. Und dass die Sonne ihre ganze Kraft zeigt, spürt man sehr gut und es ist für mich immer eine Wohltat. Sie tut meiner Seele und meinem Gemüt gut. Bei meinen Spaziergängen traf ich durchwegs freundliche, nette Menschen, auch Stammkundinnen habe ich getroffen, die sich gut an mich erinnern konnten, fragten auch nach, wie es mir wohl so gehe. Es war ein netter Austausch! Auch meinen Haushalt halte ich in Ordnung. Ich habe nach langer Zeit meine Fenster geputzt, die Vorhänge gewaschen, den Balkon geputzt und dann war ich richtig glücklich, dass ich das alles geschafft habe.

So, das ist richtig in Fluss gekommen. Bleiben Sie gesund und munter.