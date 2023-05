Straßenzeitungsverkäufer als Floristen

Die amerikanische Straßenzeitung Curbside Chronicle aus Oklahoma hat es geschafft, aus einer kleinen Idee ein großartiges Start-up zu machen. Nach fast einem Jahr Vorbereitungszeit eröffnete im Dezember 2020 das Blumengeschäft der Straßenzeitung The Curbside Chronicle in der Innenstadt von Oklahoma City seine Tore. Das Projekt soll obdachlosen Menschen einen dauerhaften Arbeitsplatz und Wege aus der Obdachlosigkeit bieten.

von Nathan Poppe

Bereits seit 2016 stellt der Blumenverkauf eine feste Einnahmequelle der Straßenzeitung The Curbside Chronicle dar. Verkauften die Curbside-Verkäufer:innen anfangs Tulpen, Rosen und Nelken noch aus einfachen Kübeln neben ihrem Verkaufsstandplatz, hat sich inzwischen ein eigener Blumenladen etabliert. Damit hat Curbside Flowers nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch eine gute Möglichkeit gefunden, sozial benachteiligten Menschen Arbeit zu geben und gleichzeitig Kunden mit handgefertigten Sträußen, Bouquets und anderen floralen Schönheiten zu erfreuen.

Rund 12 Curbside-Chronicle-Verkäufer:innen absolvierten an der Universität von Oklahoma City Floristik-Kurse, um für die Blumenladen-Kundschaft schöne Sträuße binden zu können. Mitte Dezember 2020 konnte der Laden dank der Unterstützung sowohl durch die öffentliche Hand als auch durch Saatspenden der Oklahoma City Community Foundation, einer gemeinnützigen Non-Profit-Organisation, endlich eröffnen.

Curbside Flowers sieht aus, wie ein Blumenladen aussieht – ein traditionelles Geschäft, das täglich unter anderem auch Blumen im Umkreis ausliefert oder florale Gebinde für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Galas oder Partys anfertigt. Eine Handvoll ausgewählter ehemaliger Verkäuferinnen und Verkäufer von The Curbside Chronicle hat den Verkäuferjob gegen den des Floristen eingetauscht und nutzt nun das neue Talent für die Anfertigung schöner, hochwertiger Sträuße, die online bestellbar sind. Die Neu-Florist:innen erhalten neben ihrer Tätigkeit im Blumengeschäft weitere berufliche Unterstützung, um sich für den Übergang in die Arbeitswelt fit zu machen.

Nathan Poppe ist derzeit als Redakteur für The Curbside Chronicle in Oklahoma tätig. Übersetzt von Adriane Dietrich, Trott-war. Mit freundlicher Genehmigung von The Curbside Chronicle und INSP.ngo.