Stehauffrau

von Schreibwerkstatt-Autorin Laura Palzenberger

Anna X. hat schon viele Krisen gemeistert, unterschiedlich gut, aber immer wieder ist es ihr gelungen, Probleme zu lösen. Manchmal erscheint ihr das Leben wie ein dunkles Loch, doch dann beginnt sie, kleine Schritte zu setzen und krabbelt aus diesem Tief. Manchmal auch sehr langsam. Anna hat verstanden, dass es in den meisten Fällen darum geht, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Das geht natürlich nicht in den ganz großen Krisen wie etwa in der Corona-Krise, sondern in jenen Krisen, in denen sie selbst etwas verändern kann. Ja, und sogar bei Corona hat sie ihren Beitrag

geleistet: Sie hat sich drei Mal impfen lassen und hält sich an die Regeln. Langsam erkennt Anna ihre eigene Stärke, nämlich die, immer wieder aufzustehen, manchmal auch wieder hinzufallen und es dann aufs Neue zu versuchen. Anna ist sehr ehrlich, sich selbst und den anderen gegenüber: Sie muss niemandem mehr etwas vorspielen und sie darf sein, wie sie ist. Tag für Tag „arbeitet“ sie sich aus ihren kleinen wie großen Krisen.