Romantik und Wärme im Kerzenschein

von Schreibwerkstatt-Autorin Luise Slamanig

Je länger ich mir Gedanken über das Thema „Wärme“ mache, desto mehr wird mir bewusst, wie viel Wärmendes es im Alltag gibt. Ich ziehe mich im Winter immer warm an: Warme Kleidung ist wichtig, sonst friert man sehr schnell. Außerdem koche ich mir jeden Tag einen Kräutertee, der den Körper wärmt und gut duftet. An kalten Tagen gibt es bei mir eine Gemüsesuppe, die schenkt mir beim Kochen und Essen viel Freude und Wärme. Das Teelicht in meiner selbstgetöpferten Schale spendet Licht und schenkt mir Wärme, außerdem ist es sehr romantisch, bei Kerzenschein die Gedanken schweifen zu lassen. Es ist für mich zu einem schönen Ritual geworden, am Morgen und am Abend eine Kerze anzuzünden und damit Wärme in mein Herz zu lassen.