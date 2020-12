Reich an Erinnerungen

von Anneliese Moser

Ob Erinnerungen Segen oder Fluch sind, weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich keine meiner Erinnerungen hergeben würde. Um nichts in der Welt. Jede Erinnerung prägt mich. Mein Erfahrungsschatz macht mich zu der Person, die ich heute bin. Mögen die Erfahrungen, die ich als Erinnerung abgespeichert habe, noch so schmerzvoll sein. Jede Erfahrung bereichert uns. Jede Erfahrung macht uns reicher. Unangenehme und traurige Erfahrungen belehren uns.

Ich erinnere mich noch gut an das letzte Mal, als ich meine Uroma sah. Ich habe mir zu wenig Zeit für sie genommen. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte ich nur kurz „Hallo“ zu ihr und ging gleich wieder. Diese Erinnerung zeigt mir, wie wichtig es ist, Erinnerungen zu schaffen. Denn im Endeffekt sind es Erinnerungen, die uns bleiben. – Nicht das Geld, Macht, Schönheit. An dem Abend, als ich meine Uroma zum letzten Mal sah, ging ich gleich wieder heim, weil ich am nächsten Tag Schule hatte und nicht zu spät nachhause kommen wollte. Könnte ich mich heute erneut entscheiden, würde ich bei ihr bleiben. Ich würde bis spät am Abend mit ihr über ihre Kindheit reden und über die Geschichten lachen, die sie mir tausend Mal erzählt hat. Könnte ich mich heute erneut entscheiden, würde ich meine Prioritäten anders setzen. Genau deshalb erzähle ich diese Geschichte. Manchmal müssen wir unsere Prioritäten anders setzen. – Mehr Zeit mit den Menschen verbringen, die uns am Herzen liegen, mehr Erinnerungen schaffen. Denn am Ende sind es genau diese, die bleiben. Am Ende wird es keinen Unterschied machen, ob wir früh genug schlafen gegangen sind. Ob wir mächtig, reich, schön waren.

Ich bin noch jung und habe, so hoffe ich, noch ein langes Leben vor mir. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich die falschen Dinge priorisiere. Wie ich Noten über Freunde, Karriere über Familie stelle. Immer, wenn mir das passiert, frage ich mich: Woran werde ich mich am Ende meines Lebens erinnern? Was wird mir wichtig sein? Was wird zählen? Deshalb entscheide ich mich, so oft es geht, bewusst dazu, mit geliebten Menschen Zeit zu verbringen. Mit ihnen Erinnerungen zu schaffen. Denn am Ende sind es die Erinnerungen, die zählen. Es sind Erinnerungen, die mich bereichern und zum reichsten Menschen der Welt machen.