Ohne Worte

Ich finde die Stille beim Lesen.

Ich finde die Stille, wenn ich durch den Wald gehe.

Ich finde die Stille, wenn ich am Strand liege.

Ich finde die Stille, bei einer guten Geschichte.

Ich finde die Stille, wenn ich am See bin.

Ich finde die Stille, wenn ich unter einem Baum sitze.

Ich finde die Stille, wenn ich einfach im Gras liege.

Ich finde die Stille, wenn ich mit dem Hund im Garten spiele.

Ich finde meine Stille nicht, wenn mich immer ein A … beim Lesen stört.

Ich finde meine Stille, beim Schreiben.