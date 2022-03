In meinem Stammcafé ist es klasse!

von Schreibwerkstatt-Autorin Eid Binder

Für mich ist Klasse, also super, wenn ich richtig viel Zeitungen verkaufe, also mehr Exemplare an den Mann oder die Frau bringe, als üblich. Das macht mir Freude, weil ich mit Leuten auch ins Gespräch komme. Erfolg zu haben, ist ein Klasse-Gefühl! Das ist schon klasse, dass es Leute gibt, die immer wieder die Zeitung kaufen: Manche nehmen sich auch Zeit, mit uns Verkäufern zu reden. Außerdem ist es klasse, wenn ich in mein Stammcafé gehen kann. Das mache ich, so gut es gut, jeden Tag: Dort trinke ich einen Kaffee, danach gehe ich wieder Apropos verkaufen.

Wenn das alles gelingt, sage ich mir am Abend: Super! Heute war ein Klasse-Tag!