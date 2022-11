I kenn di

von Verkäufer und Schreibwerkstatt-Autor Edi Binder

An Seelenverwandtschaft glaube ich schon. Bei einem Madl ist mir das so gegangen, da hat mich der Blitz getroffen und ich hab gewusst, die ist es. Es ist zwar leider nicht gut ausgegangen, aber das Gefühl hab ich erlebt. Dafür bin ich dankbar. Heute gibt es noch den einen oder anderen in der Nachbarschaft, dem ich mich verbunden fühle, das kommt aber nicht an das Gefühl von damals heran.

Ich bin auch ganz gern allein, mit mir selbst komm ich gut zurecht. Ich habe meine Bekannten, die ich immer treffe und mit denen ich rede in meinem Stammlokal, das genügt mir.