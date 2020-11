Hilfreich

Leider war ich oft in meinem Leben auf Hilfe angewiesen. Ich lebte oft in einer anderen Welt. Meine Welt war wie so manche schönen Träume. Wie Pippi Langstrumpf, die sich ihre kunterbunte Welt so macht, wie es ihr gefällt. Hilfreich waren immer wieder Menschen, die mir in dieser Zeit etwas zusteckten. Manchmal war das Geld zum Überleben für Essen oder in meiner „Glanzzeit“ für meinen Alkoholkonsum. Ich bin jetzt 14 Jahre trocken und seitdem, ohne Alkohol, schaut für mich die Welt ganz anders aus: keinen Kater mehr, keine Kopfschmerzen und ein bescheidenes Leben. Wenn man heutzutage in die Welt schaut, wo und wie es überall zugeht, müssen wir froh und dankbar sein, dass es uns gegenüber anderen so gut geht.

Momentan ist für mich mein Gehstock sehr hilfreich. Meine orthopädischen Strümpfe für beide Beine auch, so kann ich zumindest ein paar Schritte gehen. Ich bin guter Hoffnung, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Meine Freizeit ist aber durch die Erkrankung schon eingeschränkt. Ich bekomme hoffentlich bald orthopädische Schuhe und Hausschuhe und wenn ich Glück habe, darf ich nach Bad Vigaun auf Kur, wo Spezialisten sind, die mich durch Therapien wieder salonfähig machen.