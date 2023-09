Heute bin ich glücklich und zufrieden

Von Evelyne Aigner

Seit ich verheiratet bin, denke ich anders, ich schaue seitdem nicht mehr nur auf mich, sondern auch auf meinen Mann. Ich habe viel geschafft in den letzten Jahren, zum Beispiel bin ich von meiner Spielsucht weggekommen, und das mit der Hilfe von meinem Mann. Es hat über fünf Jahre gedauert. Ich muss sagen, damals, als ich noch gespielt habe, hatte ich oft schlaflose Nächte und dazu ein schlechtes Gewissen, wegen der ganzen Lügen. Mit der Zeit wurde es immer besser, auch weil ich die Unterstützung von meinem Mann hatte. Heute denke ich oft, ich habe damals nur an mich gedacht, damals, als ich noch süchtig war. Jetzt sehe ich, dass es andere Dinge gibt, um ein richtig gutes Leben zu führen. Miteinander viel reden, das ist mittlerweile das Wichtigste für mich. Dann hat man auch ein reines Gewissen und man muss sich nicht verstellen. Für Körper und Geist ist es wichtig, finde ich, dass man auch richtig zur Ruhe kommt. Erst dann kann man sich auf die gemeinsamen Ehejahre richtig einlassen und es sich gemeinsam gut gehen lassen. So bleibt man immer glücklich und ausgeglichen, ich jedenfalls.