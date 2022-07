Geschichten von der Straße

Wie eine Gruppe junger Grazer:innen mit humorvollen Straßen-Umfragen zu Internet-Berühmtheit gelangte. Die Geschichte hinter graz.stabil – mitaufgebaut von unserer ehemaligen Praktikantin Anna Papst.

von Sandra Bernhofer

Wenn Manuel Deutschmann, Cäcilia Hödlmoser, Anna Papst, Verena Schinnerl und Julia Schuster mit Mikrofon und Kamera unterwegs sind, heißt es gewappnet sein. Jetzt bloß die Nerven behalten, stabil bleiben! Das fünfköpfige Reporter:innen-Team steht hinter DEM TikTok-Konto aus der steirischen Hauptstadt: graz.stabil. „Stabil“ heißt übrigens im Jugend-Jargon so viel wie belastbar, beständig, sich wie ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau zu verhalten. Oder eben vor der Kamera souverän zu bleiben. Und TikTok, das ist eine App, die es – vor allem jungen Menschen – erlaubt, sich kreativ auszuleben und sich auszutauschen. TikTok funktioniert nach dem Prinzip: Videos mit dem Handy drehen, mit lustigen Effekten aufpeppen und per Knopfdruck mit der Welt teilen. Im Sommer 2021 verdrängte die chinesische Plattform erstmals Facebook von der Spitze der weltweit meistgeladenen Apps. Hierzulande zählt sie zu den am schnellsten wachsenden.

Und auch graz.stabil hat innerhalb weniger Monate 22.000 Abonnent:innen hinter sich geschart und mehr als eine Million „Gefällt mir“ für die geteilten Videos gesammelt. Damit gehört das Team zu den ganz Großen in der österreichischen TikTok-Szene. Geschafft haben die fünf das mit einem Format, das rasch Gefallen fand: Umfragen im Street-Comedy-Stil. Das Revier der fünf Reporter:innen reicht von der Grazer Herrengasse über den Hauptplatz bis zur Sporgasse. „Die Grazer:innen kennen unsere Gesichter inzwischen“, schmunzelt Anna Papst. Das mache es einfacher und schwieriger zugleich, Redewillige zu finden.

Das Projekt stand von Anfang an auf stabilen Beinen: Deutschmann, Hödlmoser, Papst, Schinnerl und Schuster haben während ihres Journalismus-Studiums an der FH Joanneum Graz an Idee und Konzept gefeilt. Begleitet hat sie die Wiener Agentur Hashtag. „In der Lehrveranstaltung ging es darum, journalistische Formate für online zu entwickeln. TikTok, das war auch für uns Neuland. Und damit eine willkommene Herausforderung“, erzählt Papst. Seit Ende 2021 gibt es graz.stabil inzwischen. In den Tagen nach jenem 13. Dezember, an dem die ersten Videos online gingen, stand ihr Handy selten still. Immer wieder ein Bling – und ein neues „Gefällt mir“, erinnert sich die 27-Jährige: „Unser Konzept ist recht schnell aufgegangen, die Zahl derer, die uns gefolgt sind, ist immer weiter gestiegen. Wir waren selbst überrascht von Erfolg, genauso wie unsere Lehrveranstaltungsleitung.“

Durch die Monate an Erfahrung weiß das Team hinter graz.stabil inzwischen: Paare wollen meist nichts sagen, Scherzfragen funktionieren nicht immer, Wissensfragen dagegen umso besser, genauso wie Fragen mit Graz-Bezug und solche nach persönlichen Eindrücken. Was macht Graz lebenswert? Wo gibt es den besten Döner? Und wie heißt überhaupt die Hauptstadt von Niederösterreich? – so lauten die Fragen. „Es ist natürlich eine besondere Situation, wenn man auf der Straße quasi überrumpelt wird – da kann einem schon einmal etwas nicht einfallen“, sagt Papst. Besonders bei Wissensfragen kämen dann oft auch böse Kommentare unter den Videos. „Eine Plattform für Hass bieten wollen wir natürlich nicht“, betont Papst. „Da steuern wir gegen.“ Dieses Community-Management übernimmt eine Kollegin aus dem Team, genauso wie die Texte, die bei den Videos stehen. Geschnitten wird zu zweit, gedreht von allen und immer in Zweier-Teams.

Im Frühling waren die fünf für ihre Pflichtpraktika in ganz Österreich und Deutschland verstreut – Papst hatte es für ihres nach Salzburg zu Apropos verschlagen. „Wir haben einige Videos auf Vorrat gedreht, damit wir für diese Zeit genug Material hatten“, erzählt die 27-Jährige. „Da mussten wir auch ein bisschen tricksen und haben während der Drehs umgezogen, damit das nicht so auffällt.“ Jetzt im Sommer werden wieder frische Videos gedreht. Also Achtung, an alle, die in Graz unterwegs sind. Und stabil bleiben!