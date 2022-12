Froh über 25 Jahre Apropos

von Verkäufer und Schreibwerkstatt-Autor Kurt Mayer

Eine Zeitung wie keine andere. Der Inhalt geprägt von Lebensgeschichten einiger Apropos-Verkäufer:innen und Autor:innen. Geprägt durch Veränderungen. Man liest so viele spannende, manchmal traurige Geschichten und manchmal Sprüche, die man fürs eigene Leben mitnehmen kann. Auch ich bin ein Teil dieser Zeitung. Ich versuche immer, jeden Monat einen Bericht zum Titel-Thema zu schreiben. Apropos verdanke ich mein jetziges Leben, das ich führen und erleben darf. Ich habe sehr liebe und nette Menschen kennengelernt, und teilweise auch ihre Lebensgeschichten. Durch eure Hilfen konnte ich meine Mutter kennenlernen und einen guten Kontakt zu meiner Schwester aufbauen. Meine Mutter sah ich zwei Mal; danach brach der Kontakt ab. Im Grund genommen wollte ich diese Frau kennenlernen, die eine Suche beendete, die mich 54 Jahre begleitete. Ein Kapitel weniger, das mich jahrelang belastet hat. Außerdem habe ich durch den Verkauf von Apropos eine liebe und herzensgute Frau kennengelernt. Claudia begleitet mich nun schon 14 Jahre durch mein neues Leben, das ich durch Apropos führen kann. Leider ging es mir gesundheitlich die letzten 15 Monate nicht so gut. Da ich aber immer schon ein Kämpfer war, werde ich die Krankheiten besiegen, die mich noch einige Monate begleiten werden. Wer mich kennenlernen will: Ich bin ab und zu im Europark anzutreffen!

Ein recht herzliches Dankeschön an den (ehemaligen) Vertriebskoordinator Matthias, der mich ab und zu anruft, um zu fragen wie es mir geht. Jedes Mal freue ich mich sehr, dass man nicht ganz vergessen worden ist. Auch an Verena liebe Grüße und baldige Besserung. Und Michaela Gründler möchte ich Danke sagen, dass sie Menschen, die in Not sind, nie alleine lässt und immer ein Ohr für unsere Nöte hat. Danke, dass es euch gibt!