Es war eine schöne Zeit

von Luise Slamanig

So war meine Jugend: Ich war fröhlich, unbeschwert und für jeden Blödsinn zu haben. Da ich auf dem Land wohnte, musste ich immer schauen, wie ich in die Diskothek oder ins Kino gekommen bin. War auch immer sehr abenteuerlustig und so fuhr ich auch per Autostopp in die Diskothek, um bis in die frühen Morgenstunden abzutanzen. Lernte dabei viele liebe junge Menschen kennen, mit denen ich mich dann auch verabredete. So kam es, dass ich dann oft auch von zuhause abgeholt wurde und wir gemeinsam unterwegs waren und viel Spaß hatten.

Wir haben getanzt und gelacht, waren fröhlich und unbeschwert. Unsere gemeinsamen Treffen waren immer nett. Es sind damals auch schöne Freundschaften entstanden. Wir besuchten miteinander auch Volksfeste oder Zeltfeste, wo es Livemusik gab. Die Jugend war für mich eine unbeschwerte Zeit, die ich sehr genossen habe. Ich denke gern daran zurück.