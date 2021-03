Es gilt, die Natur zu schützen

von Schreibwerkstattautorin Monika Fiedler

Tierschutz, Tierpflege, der richtige Umgang mit Tieren und ein Zuhause für Tiere, das ist mir wichtig. Darum bin ich auch zugänglich für Spendenanfragen, wenn es um Tierschutz und Tiernachbarschaftshilfe geht. Ich spende für Greenpeace, Vier Pfoten und das Tierheim. Ich selber kümmere mich auch um heimatlose Tiere. Eine herumstreunende Katze fütterte ich und sie durfte in der Nacht auch bei mir bleiben, solange sie kam. Ich gab ihr ein Halsband mit einem Glöckchen, weil sie nicht die Vögel fangen sollte und damit jeder sah, dass sie ein Zuhause hätte. Einmal brachte ich auch eine trächtige Igeldame zum Tierarzt und einen Uhu, der am Waldboden lag, gab ich den Vier Pfoten.

Als ich nahe der Hellbrunner Allee wohnte, gab es hinter meinem Haus sieben schwarze Katzen, die während der Nacht ein Zuhause hatten in einem Einfamilienhaus. Aus Neugierde saß ich auf den Stufen und wartete, und wirklich: Um 18.00 Uhr kamen sieben schwarze Katzen zur Haustüre und warteten auf Einlass. Über Katzen hat sich die ganze Welt Gedanken gemacht und sie werden unterschiedlich gesehen. Ich glaube aber nicht, dass eine schwarze Katze von rechts Unglück und von links kommend Glück bringt. Zur Zeit der Hexenverfolgung sagte man, dass sie Hilfsgeister der Hexen gewesen seien. Um sich vor diesen Geistern zu schützen, musste man drei Steine über die Katzenspur werfen oder auf einen Stein spucken. In Schottland wiederum gibt es die Meinung, dass eine schwarze Katze Wohlstand bringt, wenn sie vor der Tür steht, und in Japan gibt es überall die winkenden Katzen, die Glück bringen, sie werden Maneki-neko genannt. Und in der Kunst steht das Symbol der Katze für Willensfreiheit und Gedankenfreiheit.

Was mich auch sehr betroffen gemacht hat, waren die schrecklichen Waldbrände in Australien zwischen Herbst 2019 und Frühjahr 2020. Der WWF gibt an, dass 143 Millionen Säugetiere, 2,46 Milliarden Reptilien, 180 Millionen Vögel, 51 Millionen Frösche, also insgesamt 3 Milliarden Tiere durch das Feuer umgekommen sind. Und die Waldbrände haben 18 Millionen ha Land vernichtet, das ist eine Fläche so groß wie halb Deutschland. Es ist eine große Katastrophe, der IFAW Rettungsdienst für Tiere pflegt verletzte Kängurus, Koalas, Wombats oder Beutelteufel, bis sie wieder gesund sind und in die Wildnis zurückkehren können. Was aber für mich noch schlimmer ist, ist die Tatsache, dass auch Feuer gelegt wird, um Lebensraum für Tiere und Natur zu vernichten.

So wie im Amazonaswald. Gerodet wird, um Soja oder andere Exportgüter anzubauen oder für Viehweiden. Viele Tiere, wie seltene Jaguare, verlieren dadurch ihr vertrautes Lebensgebiet und werden dadurch immer bedrohter. So geht es auch Pumas, Riesenpapageien, Tukanen, Kolibris, Harpyien und vielen anderen. Ich finde es so erschreckend, dass der Präsident von Brasilien einfach Gesetze geändert hat, um Schutzgebiete und indigene Reservate niederzumachen, um dort Zucker, Soja, Kaffee, Tabak oder Orangen anzubauen, wovon viel exportiert wird. Auch in Kalifornien brennt es seit Monaten immer wieder, hervorgerufen durch die Klimaerwärmung, und die Schäden werden immer massiver. So kann es nicht weitergehen. Ich glaube, dass Klimaschutz jetzt das Wichtigste ist, und für diesen sollte jeder, der Zeitzeuge dieser verheerenden Naturkatastrophen geworden ist, also wir alle, zugänglich sein