Endlich

von Schreibwerkstatt-Autorin Milica Lazic

Es hat drei lange Jahre gedauert, bis ich meine drei Kindern, zehn Enkelkinder und acht Urenkelkinder wieder in Serbien besuchen konnte. Am 10. Juni war es aber dann soweit. Für zehn Tage bin ich mit dem Bus nach Hause gefahren. Der fährt um 6 Uhr abends in der Alpenstraße weg und um 9 Uhr früh bin ich dann dort in Trnjane, das ist 100 Kilometer von Belgrad entfernt. Wir hatten einen guten Chauffeur, drum war die Reise nicht so anstrengend. Wir hatten nur ein paar Stopps in Wien Novigrad und Belgrad. Dann war es endlich soweit, mein Sohn hat mich vom Bus abgeholt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe die meiste Zeit mit meinen Enkelkinder verbracht. Ich hab auch für sie gekocht, habe die ganzen Klassiker gekocht, die Krautrouladen, die Gulaschsuppe und die serbische Bohnensuppe. Meine jüngsten Enkelkinder sind zehn Jahre, die ältesten um die 19. Alle Kinder lernen brav und kommen mit Einsern aus der Schule nach Hause. Das macht mich sehr stolz. Die zehn Tage sind so schnell vergangen, jetzt bin ich wieder da. Gerne möchte ich im Herbst wieder hinunterfahren, ich weiß aber nicht, ob sich das ausgeht finanziell und auch mit Corona. Wir werden sehen.