Einen Schritt in die richtige Richtung

von Schreibwerkstatt-Autorin Evelyne Aigner

Seit 2017 gehe ich immer wieder bei Georgs Sozialen Stadtführungen mit und seit ungefähr zwei Jahren bin ich regelmäßig dabei. Ich spreche dabei selbst auch einige Dinge an und erzähle den Leuten zum Beispiel von Spielsucht. Im Frühling 2022 fragte mich Georg, ob ich nicht selber eine Soziale Stadtführung machen möchte. Ich sagte: „Ja das ist toll, das werde ich machen!“ Georg fragte mich, ob ich ihm die Geschichte über mich erzählen mag, die ich dann in die Stadtführung einbauen kann. Er schrieb sie nieder und wir vereinbarten gleich Termine im Saftladen und bei Apropos in der Glockengasse 10, weil das Stationen meiner Führung werden sollen. Am zweiten August beginne ich jetzt mit einer Probe-Führung. Ich werde bei den Führungen auch über Sachen sprechen, die ich sonst im Gespräch nicht erwähne, weil sie sehr persönlich sind. Georg hat mir gesagt, dass ich über alles reden soll, weil das für meine Psyche gut ist. Ich danke auch unserer Chefin Michaela Gründler und allen, die mich sonst unterstützt haben bei meinem Vorhaben. Ich bin mit Leib und Seele dabei und diese eigene Stadtführung ist für mich wirklich das Große vom Ganzen.