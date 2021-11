Berufsalkoholiker mit Happy End

Wie ich zum Trinken gekommen bin? Als ich 14 Jahre alt war, 1961, war das ja nicht so, dass der Wirt den Jugendlichen keinen Alkohol ausgeschenkt hätte. Da hat keiner danach gefragt, wie alt du bist. Und so bin ich eben reingerutscht. Mit Freunden nach der Arbeit auf ein Bier oder zwei. Und das wurde dann immer mehr. Dann hab ich mit dem Bier aufgehört und nur noch rote Spritzer getrunken über viele Jahre hinweg. Am Schluss hab ich 23 Spritzer getrunken am Tag. Es ist mir danach so schlecht gegangen, dass ich dachte, ich sterbe. Na klar, das waren sicher an die 5 Promille im Blut. Als es mir länger so hundsmiserabel ging, hab ich beschlossen: Aus, Schluss, ich trinke nicht mehr. Das wirkliche Wegkommen hat dann fünf Jahre gedauert. Ich hab zwar nur noch Mineralwasser getrunken ab 1991 und keinen Tropfen Alkohol mehr, aber es hat fast fünf Jahre gedauert, bis ich richtig weg war, von den Gedanken her, vom Körper, von allem. Zu der Zeit hab ich noch immer im Gastgewerbe gearbeitet, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Darum feiere ich heuer mein 30-jähriges „Alkoholfrei“-Jubiläum. Klar habe ich manchmal auch heute noch einen Gusta, aber ich brauche den Alkohol nicht mehr, und das ist gut so.