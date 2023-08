Auf Besuch in der Heimat

Von Verkäuferin Milica Lazic

Am 10. Juni bin ich zu meiner Familie nach Serbien gefahren. Für zehn Tage habe ich mir Urlaub genommen. Wie schon im letzten Jahr bin ich wieder mit dem Bus gefahren, das ist die billigste Variante. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren und war um 10.00 Uhr (Wartezeit bei der Grenze) zuhause. Mein Sohn und meine Enkelkinder haben mich wieder vom Bus abgeholt. Sie haben sich sehr gefreut, mich zu sehen, und ich mich auch. Wir haben uns lange umarmt. Meine Enkelkinder sind mein ganzer Stolz und meine Freude. Ich bin mit ihnen spazieren gegangen und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Sie haben mir von der Schule erzählt und wie es ihnen beim Karate geht. Sie haben schon den dritten Gürtel in Karate. Ich habe für sie gute Sachen gekocht, Nussstrudel und Gulasch, Krautrouladen und Bohnensuppe. Das liebt meine Familie und ich freue mich, dass ich sie bekochen und verwöhnen kann. Wir waren in der Stadt und im Park und haben das schöne Wetter genossen. Ich war so zufrieden und glücklich.

Ich bin wirklich gern bei meiner Familie. Die zehn Tage sind so schnell vergangen, jetzt bin ich schon wieder eine ganze Weile in Salzburg. Immer wieder schaue ich mir die Fotos von meinen Enkeln an und telefoniere täglich mit ihnen und so überbrücken wir die Zeit bis zu meinem nächsten Besuch. <<

Milica Lazic ist am 19. Juli 80 Jahre alt geworden. Das ganze Apropos-Team gratulierte ganz herzlich. Liebe Milica, schön, dass du bei uns bist!