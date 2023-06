Auf Achse

von Verkäuferin und Schreibwerkstatt-Autorin Laura Palzenberger

Ich fühle mich so richtig auf Achse, wenn ich am Meer bin, dort am Strand entlangspaziere, im Wasser plantsche und mit Leidenschaft Muscheln suche. Ich genieße Wind, Sonne, die Meeresbrise, aber bald auch den Schatten. Aber auch ein Theaterbesuch bringt mich „auf Achse“, so genoss ich es sehr, mir das Bühnenstück zu dem bekannten Roman von Michael Ende „Die unendliche Geschichte“ anzusehen, es war unterhaltsam und lustig. Gemeinsam mit meinen Freundinnen und Freunden genieße ich unsere Spieleabende, da wird gewürfelt, werden Uno und unzählige andere lustige Spiele gespielt: Wir genießen die gemeinsame Zeit und lachen beim Gewinnen und Verlieren immer sehr viel. Für mich ist es etwas Besonderes, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. So etwa gehe ich mit meinem Neffen und seiner Familie sehr, sehr gern in den Zoo: Was man da alles sieht und erlebt! Wir lachen miteinander, füttern gemeinsam die Ziegen und die anderen Tiere. An so richtig schönen Tagen gehen wir oft ins Schwimmbad, schwimmen mit Genuss unsere Bahnen, liegen dann in der Sonne und schmökern in unseren Büchern. Manchmal schlafen wir dabei ein. Es ist immer ein Erlebnis, am Abend Pizza essen zu gehen, gemeinsam am Tisch zu lachen und zu essen und einander von unseren Erlebnissen zu erzählen. Auf Achse zu sein, das geht auch daheim, im Großen wie im Kleinen.