Steinbock

von Schreibwerkstatt-Autor Chris Ritzer

Er gilt zu Recht als König der Alpen – sein ganzes Auftreten hat etwas Majestätisches und doch ganz bodenständig und irgendwie auch lustig – Steinböcke sind grundsätzlich nicht scheu … man kann sich ihnen mitunter sehr weit nähern, doch sie nehmen von den Menschen wenig Notiz.

Einen Steinbock zu schießen ist sehr einfach, meist steht er ja ausgesetzt auf irgendeinem Felsen, oft kaut er und schaut sich die Landschaft an oder er kniet bzw. hockt auf einem Felsen – normalerweise sind es Populationen von zehn bis zwölf Tieren, die gemeinsam herumziehen, oft auch die Männchen unter sich, speziell wenn die Geis Junge bekommen hat, da ist er nicht wirklich gefragt.

Im weitesten Sinne mit der Ziege verwandt, die ja auch eine hervorragende Kletterin ist, hat der Steinbock diese Kunst auf die Spitze getrieben und es ist zum Teil unfassbar, auf welch schwierigem Gelände er sich zurechtfindet und welche gewaltigen Sätze er macht.

Zu Beginn dieses Jahrhunderts bis auf wenige Exemplare ausgerottet, hat ein Graf Arco im Val Paradiso – Norditalien – sie unter strengsten Naturschutz gestellt. Wilderer wurden mit dem Tode bestraft und so haben sie sich relativ schnell wieder vermehrt. In Gefangenschaft eher träge und passiv verlieren sie schnell die Lust am Leben …Der Steinbock braucht die wilde Herausforderung und den harten Kampf mit der Natur – im Winter muss er oft unter widrigsten Bedingungen überleben und scharrt unter Schnee und Eis die letzten Gräser heraus. Steinböcke gibt es in so gut wie allen Hochgebirgen, natürlich auch im Himalaya – die sind, soviel ich weiß, etwas größer, noch wilder, noch freier und auch scheuer … Kein Wunder, dort gibt es viele Gebiete, wo man Jahr und Tag keinem Menschen begegnet. Feinde hat er nicht viele … Am meisten natürlich den Menschen! Im Horoskop finden wir den Steinbock als stur, zielstrebig, stolz, aber auch nachtragend und zum Teil sehr verbittert. Der Steinbock hasst Unehrlichkeit und Intrigen, als großer Diplomat ist er nicht bekannt. Aber er ist auch standhaft und ein guter Beobachter.