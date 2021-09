Wie ich auf andere Gedanken komme

von Verkäufer und Schreibwerkstatt-Autor Edi Binder

Letzens haben sie mir das Körberl von meinem Rollator (ich nenne ihn meistens „mein Ferrari“) heruntergefladert. Das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Da könnte ich mich richtig ärgern. Aber was hilft es, Ärgern ist nur Energieverschwendung. Damit ich auf andere Gedanken komme, nehm ich mir das eine Buch aus dem Regal heraus (das eine mit den frechen Sprüchen), da lese ich dann ein, zwei Seiten und mit der Ärgerei ist’s vorbei. Natürlich komme ich auch auf andere Gedanken, wenn ich eine schöne Frau sehe (und lacht). Damit mir das mit dem Körberl nicht noch mal passiert, werde ich mir von meinem Nachbarn eine Kette zum Absperren ausborgen. Damit ist das Problem dann erledigt. Was mich sonst noch auf andere Gedanken bringt, ist, wenn ich alte Ehepaare sehe, die noch händchenhaltend spazieren gehen. Alle Tage, wenn ich vor der Trafik stehe, kommt nämlich genau so ein Ehepaar an mir vorbei. Ich denke, zusammen sind die sicher an die 180 Jahre alt. Und wenn sie so Hand in Hand vorbeispazieren, das gefällt mir so richtig gut!