Mit den Augen hören

Schon bei der Planung des Neubaus war der Schall ständig ein Thema. Besonders die Zwischenwände sollten schalldicht sein. In den Gängen mit den bequemen Besprechungsnischen dürfte es weder Hall noch Echo geben. In jedem Raum sollten an den Wänden mit Stoff bespannte Tafeln als so genannte Schallabsorber hängen. Warum ausgerechnet an einer Schule für Gehörlose der Schall so wichtig ist? Einige Kinder haben Hörgeräte oder Cochlea-Implantate (CI). Diese machen zwar ein Hören erst möglich, können aber zwischen Nutzschall und Störschall nicht unterscheiden. Egal, ob die Lehrerin spricht, ein Stift zu Boden fällt oder ob jemand mit den Fingern auf der Tischplatte trommelt – jedes Signal kommt bei den Empfängern in gleicher Lautstärke an.

„Ein gemeinsamer Unterricht von hörenden und nicht hörenden Kindern kann deshalb nur funktionieren, wenn es in der Klasse einigermaßen ruhig zugeht“, sagt Sabine Höller, die seit vielen Jahren an der Rehrl-Schule unterrichtet. In der Regel gibt es in den gemischten Klassen zwei Lehrpersonen. Eine unterrichtet in Lautsprache, die andere in Gebärdensprache. Dass es so einen gemeinsamen Unterricht gibt, ist nicht selbstverständlich.

Wer nicht sprechen kann, kann auch nicht denken. Das war die vorherrschende Meinung gegenüber den Gehörlosen in der abendländischen Kultur bis herauf in die jüngere Vergangenheit. Dabei sind die Gründe für Gehörlosigkeit vielfältig. Sie kann durch einen Unfall oder infolge einer Krankheit entstanden oder auch angeboren sein. In einigen Fällen fehlt vielleicht die Fähigkeit zum Hören, die anatomischen Anlagen zum Sprechen sind aber sehr wohl vorhanden. Was wiederum nicht automatisch bedeutet, dass dieses Kind Sprechen lernen kann. Wie sollte das auch gehen bei jemandem, der die eigene Stimme nicht hört? Die traditionelle „Taubstummen-Pädagogik“ hatte dafür kein Verständnis. Ziel war es, dass die Kinder unter allen Umständen die Lautsprache lernen. Gebärdensprache wurde hingegen nicht unterrichtet, sie war bis in die 1980er Jahre sogar verboten.

Als er im damaligen Internat für gehörlose Schüler als Erzieher angefangen hat, war Gebärdensprache noch immer verpönt, erinnert sich Stefan Frauneder. Die Schule war damals bereits Teil des Salzburger Landeszentrums für Hör-und Sehbildung, das aus der früheren „Landestaubstummenanstalt“ hervorgegangen ist. Stefan Frauneder absolvierte erst später die Lehrerausbildung und ist jetzt Direktor der Josef-Rehrl-Schule mit aktuell rund 140 Kindern. Die Klassen reichen von der Volksschule über die Neue Mittelschule bis zum Polytechnischen Lehrgang, zudem gibt es eine altersgemischte Klasse für Kinder mit mehrfachen Behinderungen. Der Neubau der Schule lässt keine Wünsche offen. Angefangen von den großen Garderoben, in denen auch Rolli-Fahrer gut zurechtkommen, über Räume für Ergotherapie und Logotherapie, über die Schulküche bis hin zu einem Video-Studio mit der Kamera, in dem Kinder ihre Hausübungen im Fach Gebärdensprache aufnehmen können.

Denis (14) kam gehörlos auf die Welt, ab einem Alter von drei Jahren bekam er Cochlea-Implantate eingesetzt und so konnte er sprechen lernen. Solange jemand langsam und deutlich spricht, sagt Denis, hat er keine Probleme. In einer sprudelnden Unterhaltung von mehreren Personen fühlt sich der gebürtige Pinzgauer aber unwohl. „Da kann es passieren, dass ich etwas nicht richtig verstehe. Die Leute denken sich dann vielleicht, das ist irgendwie ein komischer Typ.“ Deshalb meidet Denis größere Runden. Sein bester Freund beherrscht die Gebärdensprache inzwischen so gut, dass die beiden zwei Kommunikationssysteme zur Verfügung haben. Wer in den Pausen durch die Gänge der Rehrl-Schule spaziert, wird öfter Kinder bemerken, die reden und zugleich die Hände sprechen lassen.

Lehrer an einer Schule für Gehörlose müssen laut Gesetz übrigens keine Gebärdensprache beherrschen. An der Rehrl-Schule gehört es seit einigen Jahren allerdings zum guten Ton, dass sie in ihrer Freizeit entsprechende Fortbildungen absolvieren. Beim letzten Schuljubiläum stellen viele ehemalige Schülerinnen und Schüler überrascht fest, dass sie sich mit ihren früheren Lehrern besser unterhalten können.

Die Gebärdensprache als anerkanntes Schulfach hat ihren Ursprung in einem Konzept von Stefan Frauneder. „Umgekehrte Integration“ nannte der den Ansatz, den er Mitte der 1990er Jahre zu Papier brachte. Ausgangspunkt war die Einsicht, dass es idealerweise gleich große Gruppen von hörenden und nicht hörenden Kindern braucht. Nur so sei eine echte Annäherung der sprachlichen Welten in Schule und Freizeit möglich. „Wichtig ist, dass sich in der Klasse nicht Inselgruppen bilden, die den anderen aus dem Weg gehen“, sagt Frauneder. Inzwischen gibt es an der Rehrl-Schule vereinzelt auch Klassen ohne gehörlose Kinder. Der Grund liegt vor allem im medizinisch-technischen Fortschritt, der zur Folge hat, dass es insgesamt weniger Gehörlose gibt. Und auch im Fall der Menschen mit Hörbeeinträchtigung sind die Einschränkungen in der Kommunikation dank der technischen Möglichkeiten von Bluetooth bis hin zu Untertiteln bei Netflix-Filmen weniger geworden, im täglichen Leben sind sie aber immer noch da.

Die Josef-Rehrl-Schule sieht sich deshalb mit ihrem pädagogischen Ansatz bestätigt. Die hörbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen lernen die Bedürfnisse und Ansprüche der sprechenden Welt besser kennen, und können sich so leichter behaupten. Den Hörenden wiederum erscheint es nach einiger Zeit völlig normal, dass jemand Gebärdensprache spricht. Gerade Jugendliche finden Gebärden als eine Art Geheimsprache sogar cool.

Die Frage, ob der Verlust des Hörens oder des Sehens schlimmer wäre, wird oft gestellt. Die US-amerikanische Aktivistin Helen Keller sagte dazu: „Nicht sehen trennt mich von den Dingen. Nicht hören trennt mich von den Menschen.“ Helen Keller wusste, wovon sie sprach. Sie war blind und gehörlos. Was diese Frau vor rund 100 Jahren zu leisten hatte, um von ihren Mitmenschen ernst genommen zu werden, ist nicht vorstellbar. Außer vielleicht für jemanden, der gehörlos ist. Die Lehrerin und Gebärden-Dolmetscherin Sabine Höller erklärt das mit einem Beispiel: „Stellen Sie sich vor, sie kommen in einen Raum, wo alle gebärden. Sie schauen sich um und verstehen kein Wort. Jetzt lachen die anderen vielleicht, und Sie wissen nicht, ob die anderen über Sie lachen. Das ist psychisch gar nicht so leicht auszuhalten. Und jetzt stellen sie sich vor, alle Menschen würden Gebärdensprache beherrschen. Dann wäre Gehörlosigkeit gar keine Barriere mehr.“