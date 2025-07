Ich bleib noch eine Weile dran

von Verkäuferin und Schreibwerkstatt-Autorin Luise Slamanig

Eine Weile hat mich der Rollator begleitet. Von September bis Mitte Mai war der Rollator mein Begleiter. Er hat mich im Alltag unterstützt und ich war froh, dass ich ihn gehabt habe. Trotzdem war es klar für mich, dass ich ihn so schnell wie möglich loswerden möchte. Dafür habe ich mich stark gemacht. Ich habe trainiert, war viel beim Physiotherapeuten und habe zu Hause immer die Übungen gemacht, mache sie auch heute noch. Und es ging Schritt für Schritt und stetig aufwärts. Im Februar hab ich dann immer wieder versucht, meine Runden um den Leopoldskroner Weiher mit Stecken zu gehen. Da habe ich geübt. Und seit Mitte Mai gehe ich nur noch mit Stecken, was ein großer Erfolg ist. Der Rollator steht zwar noch im Vorhaus, aber ich werde ihn bald in den Keller verbannen. Ich trainiere weiter, denn mein Ziel ist es, wieder ganz ohne Hilfsmittel zu gehen.