Ein einzigartiges Erbstück

Apropos-Verkäuferin und Schreibwerkstatt-Autorin Evelyne Aigner schreibt zu „vererbt“.

Als meine Ziehmutter noch lebte, habe ich eine Katze in einer Annonce gesehen und habe dort angerufen. Am selben Tag noch holten wir sie in Golling auf einem Bauernhof ab. Es war ein schwarz-weißer Kater mit langen Haaren. Meine Ziehmutter nannte ihn Nico und sie hatte richtig viel Freude mit ihm. Er schlief bei ihr im Bett und als mein Mann mit ihr im Parkinson-Rollstuhl einkaufen fuhr, durfte Nico mit. Der saß auf ihrem Schoß und hatte ein Geschirr um, damit er nicht weglaufen konnte. Nach ihrem Tod kam Nico zu uns nach Salzburg und er hörte ab da auf Puzzi. Am Anfang hatten wir da auch noch Lilly, unsere kleine weiße Spitzhündin. Mit der Zeit gewöhnten sie sich aneinander und waren dann ein Herz und eine Seele. Puzzi lebte bei uns bis Juni 2025. Er wurde 16 Jahre und 7 Monate alt und war das einzige „Erbstück“ von meiner Ziehmutter. Wenn ich mir die Fotos von ihr ansehe, denke ich immer an gemeinsame, schöne Zeiten.